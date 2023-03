Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raket af

De raket werd donderdagavond lokale tijd afgevuurd in de buurt van de havenstad Nampo aan de westkust, aldus de generale staf in Seoel. Het ging om een ballistische korteafstandsraket. Hoe ver ze gevlogen heeft, was nog niet duidelijk.

Noord-Korea mag volgens resoluties van de Verenigde Naties geen ballistische raketten testen. Afhankelijk van het ontwerp kunnen zulke raketten worden uitgerust met een kernkop. Noord-Korea voert sinds vorig jaar steeds vaker rakettesten uit.