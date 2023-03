“Schuldeisers Inno-moeder Galeria moeten miljardenbedrag kwijtschelden”

De schuldeisers van de Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof, moedermaatschappij van het Belgische Inno, zullen in het nieuwe reorganisatieplan voor meer dan een miljard euro schulden moeten kwijtschelden. Dat schrijft het zakenblad ‘Wirtschaftswoche’ donderdag, dat het plan kon inkijken. Op 27 maart wordt er gestemd.

Als de schuldeisers niet akkoord gaan, “dan zal de activiteit per direct worden gestaakt”, citeert het tijdschrift uit het plan. Ook een verkoop van het bedrijf als geheel is in dat geval uitgesloten, klinkt het.

Bij Galeria Karstadt Kaufhof wil men het bericht niet bevestigen of ontkennen.

De groep startte in oktober vorig jaar een beschermingsprocedure op omdat ze in zware financiële problemen verkeerde. Volgens de topman zouden zeker één op drie winkels in Duitsland moeten sluiten.

De Belgische dochter Inno zegt dat ze niet betrokken is. Er waren geruchten dat Galeria de Belgische winkels zou willen verkopen, maar een maand geleden was die procedure nog niet opgestart, kreeg het personeel toen te horen. Voorlopig wijzigt er niets voor Inno, al zou in het herstructureringplan waarover Wirtschaftswoche bericht toch weer sprake zijn van een verkoop.

Volgens het magazine moeten leveranciers, verhuurders en andere schuldeisers het grootste deel van hun vorderingen kwijtschelden. Schuldeisers zonder onderpand zouden volgens Wirtschaftswoche slechts 2 tot 3,5 procent van hun schulden kunnen recupereren. Maar als men het plan zou verwerpen, dreigt het verlies nog groter te zijn. Er zijn echter ook schuldeisers met onderpand, zoals de Duitse overheid die via het economische stabiliteitsfonds (WSF) vorig jaar 680 miljoen steun verleende aan Galeria. Zij zouden minder verliezen moeten slikken. WSF zou ook betrokken zijn bij de verkoop van Inno, klinkt het.

Galeria Karstadt Kaufhof telt 131 winkels in Duitsland, goed voor 17.000 werknemers. Inno telt 16 winkels in België (9 in Vlaanderen), goed voor een 1.000 tal banen.