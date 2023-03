Einde van de chaos? Franse voetbalbond zet fel bekritiseerde bondscoach Corinne Diacre aan de deur

De FFF maakte het besluit bekend na een bijeenkomst van het Uitvoerend Comité. De beslissing valt 4,5 maand voor de start van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus).

Er zijn al jaren spanningen binnen de selectie van Frankrijk tussen de speelsters en Diacre. Vorige maand besliste aanvoerster Wendie Renard dat ze niet zou deelnemen aan het WK, omdat ze niet tevreden is met de gang van zaken in het team. Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni en Griedge Mbock volgden haar.

Diacre kwam in 2017 aan het roer van de Franse ploeg en had nog een overeenkomst tot de Olympische Spelen in 2024 in Parijs.