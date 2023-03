Red Flame Tessa Wullaert ontvangen op het Koninklijk Paleis: “Bijna sprakeloos”

Een bezoek aan het Koninklijk Paleis en een lunch met het koningspaar. Het was niet de alledaagse woensdag voor Tessa Wullaert.

“Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag organiseren de koning en koningin een lunch voor vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op hun sector”, lezen we op de sociale media-kanalen van het koningshuis. Waarna de aanwezigen worden opgelijst. Van Caroline Azad, journaliste en doctoraatsstudente in de sportsociologie, en Ingrid Godart, procureur-generaal bij het Hof van Beroep en het Arbeidshof van Bergen, tot Binu Singh, kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut, én Tessa Wullaert, internationale voetbalster en oprichtster van ‘GRLPWR’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Een dag om nooit te vergeten”, aldus het boegbeeld van de Red Flames en speelster van Fortuna Sittard op Instagram. “Wat een eer om uitgenodigd te worden in het Paleis op Internationale Vrouwendag. En om als eerste en enige het Belgische vrouwenvoetbal te vertegenwoordigen. Bijna sprakeloos en bijzonder trots.”

“De koning heeft laten weten dat hij ons succes komt wensen als we ons plaatsen voor het EK”, lacht Wullaert. “We hebben verder gepraat over de verschillen tussen vrouwen- en mannenvoetbal, waar nog verbetering in zit. Hij kende ook ‘GRLPWR’ en dat vonden ze allebei een mooi initiatief.”