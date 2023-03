Leo Messi weet hoe laat het is: het Champions League-verhaal van PSG eindigt opnieuw in de 1/8ste finales. — © Getty Images

Al voor de vijfde keer in de laatste zeven edities is de 1/8ste finale het eindstation voor Paris Saint-Germain in de Champions League. Sinds de overname door de Qatari in 2011 blijft de Champions League winnen zo al twaalf jaar lang een onbereikbare droom. Welke gevolgen heeft dat?