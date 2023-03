HET PUNT VAN VAN IMPE. “CD&V is bereid om op dit slagveld te sterven en N-VA kan enkel toekijken”

Hoe zit dat nu met dat stikstofdossier? Komt er nog een akkoord of niet? Dat bespreken we in deze aflevering van onze politieke podcast Het Punt van Van Impe. “CD&V heeft ervoor gekozen om alles op de boeren te zetten en gaat niet meer bougeren”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. N-VA moet kiezen tussen Zuhal Demir en het voortbestaan van de Vlaamse regering. “En Demir beseft dat het nu dus niet het moment is om een ‘Zuhalleke’ te doen.”