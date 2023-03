Bank JPMorgan sleept vroeger directielid voor rechter wegens banden met Epstein

Met de rechtszaak wil JPMorgan eventuele boetes die ze zelf dreigt te moeten betalen, afwenden op Staley. De zakenbank wordt er voor de rechter van beschuldigd het seksueel misbruik van Epstein “te hebben gefaciliteerd”.

De miljardair pleegde in 2019 zelfmoord toen hij in de gevangenis zat op beschuldiging van het verhandelen van jonge meisjes voor seksueel misbruik.

Staley heeft volgens de aanklacht die werd ingediend bij de federale rechter in Manhattan het misbruik “persoonlijk geobserveerd” en ook “tijd doorgebracht” met jonge meisjes in het huis van Epstein. Hij heeft er zijn werkgever echter nooit over ingelicht, klaagt JPMorgan aan, terwijl de bank nochtans naar zijn mening had gevraagd of ze Epstein als klant zouden behouden. De advocaten van JPMorgan zeggen dan ook dat de bank “misleid” werd.

De advocate van Staley wilde geen commentaar kwijt aan de Financial Times en BBC. De 66-jarige Staley werkte meer dan dertig jaar voor de zakenbank, tot 2013. Nadien werd hij CEO bij de Britse bank Barclays. Daar nam hij in 2021 ontslag, ook al wegens zijn vermoedelijke banden met Epstein.