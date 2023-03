Winkeldief met spijt stuurt geld naar supermarkt om “schuld af te betalen”

Het geweten van een winkeldief bleef schijnbaar knagen, daarom stuurde deze anoniem een excuusbrief en een som van 40 euro naar Albert Heijn Het Lage Land in Rotterdam. Zo wil de onbekende compenseren voor de spullen die hij of zij op jongere leeftijd stal. De winkel reageert positief.

De medewerkers van Albert Heijn in de Rotterdamse wijk Het Lage Land ontvingen deze week een handgeschreven brief met twee briefjes van 20 euro bijgevoegd. In de brief excuseert de anonieme winkeldief zich voor zijn of haar daad op jonge leeftijd. “Dit wil ik teruggeven om mijn schuld af te betalen.” Wanneer de diefstal plaatsvond of wat de briefschrijver heeft gestolen, wordt niet vermeld.

De winkelmedewerkers waarderen de eerlijkheid van hun klant, zo schrijven ze op Facebook. “Beste anonieme klant van onze winkel, bedankt voor deze brief en voor je eerlijkheid. Wij waren aangenaam verrast en je hebt hiermee ons werkplezier vandaag zeker verhoogd!”

De schrijver van de brief komt er zo vrij goedkoop vanaf, want de straffen voor winkeldiefstal liggen een stuk hoger. Wie spullen steelt met een waarde tot 50 euro, riskeert in Nederland een boete van 200 euro. Het bedrag van die boetes stijgt naargelang de waarde van de gestolen buit en bij meerdere recidiven kan je ook een gevangenisstraf opgelegd krijgen. In België gelden gelijkaardige geldstraffen van meerdere honderden euro’s.