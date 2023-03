Man (44) overlijdt op vlucht van Turkije naar Schotland

Dinsdagavond de Britse vliegtuigmaatschappij Jet2 van Antalya naar Glasgow. Veertig minuten voor het vliegtuig zou landen, rende het cabinepersoneel plots naar achteren, zegt een passagier tegen The Daily Record. “Een man was op het gangpad neergelegd en ze probeerden hem mond-op-mondbeademing te geven”, klinkt het. “De piloot zei dat we een noodlanding gingen maken door een medisch incident aan boord. We moesten landen met alle lichten aan. Dat was eng, want het is best gevaarlijk.” Het personeel bleef ook tijdens de landing de man reanimeren.

De piloot kreeg voorrang om te landen, nadat hij dit had gevraagd. Eenmaal op de grond moesten de passagiers eerst nog een halfuur wachten totdat ze het vliegtuig uit mochten. Een medisch team moest eerst het vliegtuig in komen. Kort na het landen is de man doodverklaard. Volgens de passagier was iedereen in het vliegtuig verdrietig om de dood van de man.