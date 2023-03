Duitse autoriteiten arresteren 18-jarige die aanslag plande

De Duitse politie heeft aan de Duits-Oostenrijkse grens bij Passau een 18-jarige man gearresteerd die een terroristische aanslag zou hebben gepland in Frankfurt. De man wilde naar Irak reizen om zich daar aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat, maakten de politie in Wiesbaden en het openbaar ministerie in Frankfurt gezamenlijk bekend.

De man wordt ervan verdacht dat hij een ernstige terreurdaad plande. Zo had hij onder meer plannen voor het ontwerp van explosieven en brandbommen in zijn bezit. Volgens het onderzoek wilde hij ook een volautomatisch wapen bemachtigen om bij zijn aanslag zo veel mogelijk mensen te doden. De autoriteiten waren de 18-jarige, die in Duitsland is opgegroeid, al sinds de zomer op het spoor.

Bij een eerste huiszoeking in augustus vorig jaar werden onder meer IS-vlaggen in beslag genomen. Undercoveragenten ontdekten vervolgens dat de man van zijn geplande aanslag afzag uit angst ontdekt te worden. In plaats daarvan wilde hij zich aansluiten bij IS om “ongelovigen af te slachten” en “te vechten tegen staatsinstellingen”, aldus de verklaring.

De verdachte werd woensdag gearresteerd in Passau, vlak bij de Oostenrijkse grens. Hij moet donderdag verschijnen voor de onderzoeksrechter.