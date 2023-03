“Een brutale moord”: ophef over nieuw geval van mogelijk politiegeweld na dood van Amerikaanse man (25)

In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over een nieuw geval van schijbbaar politiegeweld. Een 25-jarige man werd er doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole: volgens de agenten omdat hij naar een wapen greep, maar volgens zijn familie gaat het om “een brutale moord”.

Chase Allan (25) werd op 1 maart aan de kant gezet voor een verkeerscontrole. Uit beelden van de bodycam van de agent in kwestie blijkt dat de man in eerste instantie weigerde om zijn identiteitspapieren te tonen, of om vragen te beantwoorden. Inmiddels is bekendgeraakt dat Allan een aanhanger was van de ‘Sovereign Citizen’-beweging, die het gezag van de Amerikaanse overheid niet erkent.

Na een discussie met de agent over de wettelijkheid van diens gezag, is op de beelden te zien hoe Allan grijpt naar wat volgens de agenten een vuurwapen was. De agent en zijn vier collega’s die inmiddels bijstand waren komen verlenen, openen daarop vanuit alle hoeken het vuur op de wagen van Allan.

Volgens de politie werd na afloop van het incident een vuurwapen gevonden in de wagen. Maar de familie van Allan stelt zich vragen bij het verloop van de politie-interventie, en noemt het “een brutale moord”.