De lng-terminal in Zeebrugge. — © BELGA

Via de haven van Zeebrugge brachten Russische tankers vorig jaar 4,3 miljoen kubieke meter vloeibaar gas binnen. Dat is 70 procent meer lng dan het jaar voordien en de grootste hoeveelheid sinds Zeebrugge het contract met Rusland afsloot. Zijn daar sinds de oorlog dan geen sancties rond? En steunen we daar de Russen mee?