Citytrip naar Londen? Opgepast: Verenigd Koninkrijk lanceert dit najaar nieuw elektronisch inreissysteem

Het Verenigd Koninkrijk lanceert vanaf de herfst een nieuw inreissysteem. Wie naar het VK wil reizen, zal daar in de toekomst een elektronische reisvergunning (ETA) voor nodig hebben, naar analogie met het systeem dat momenteel al bestaat voor wie naar de VS wil reizen (ESTA). De Britse regering lichtte de plannen donderdag toe in een mededeling.