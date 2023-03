Sammy Bossut bijt van zich af na pijnlijke nederlaag in Leuven: “Het woord ‘blunder’ lees ik niet graag”

Kwaad is Sammy Bossut niet meer. “Als ik in de fout ga, ben ik de eerste om dat toe te geven. Ik heb het vooral moeilijk met hoe media dit soms verwoorden.” — © BELGA

Op bezoek bij OH Leuven kon Zulte Waregem een halfuur lang gelijke tred houden met de thuisploeg, maar na een ongelukkige tussenkomst van Sammy Bossut – daarover later meer – zakte het kaartenhuisje van Essevee helemaal in elkaar. “Een kwartier later stond het al 3-0, terwijl je niet plots alles moet laten schieten omdat iemand in de fout gaat”, aldus de 37-jarige doelman van Essevee.

Dat gebrek aan mentale weerbaarheid, een negatieve primeur trouwens dit seizoen, kan Bossut dan wel niet meteen verklaren, maar het 37-jarige sluitstuk van Zulte Waregem beseft ook wel dat zijn club vorige zomer een risico nam tijdens de mercato. “De voorbije twee jaar eindigden we niet toevallig zo laag. Wanneer je dan ziet dat Dompé vertrekt en er wel kwalitatieve maar vooral onervaren spelers worden aangetrokken, besef je ook wel meteen dat het een pittige uitdaging wordt.”

Na afloop van het duel in Leuven was Bossut bovendien nog om een andere reden boos. De titel boven het verslag dat op onze website verscheen – ‘Blunder Bossut luidt vlotte zege in voor OH Leuven’ – werd niet bepaald gesmaakt door de Essevee-goalie: “Het woord blunder lees ik inderdaad niet graag. Ik ben ook maar gewoon een van de elf spelers. Er worden zoveel blunders gemaakt, maar dat woord wordt enkel gebruikt als een doelman in de fout gaat. Ik was inderdaad kwaad, dat heb ik je dan ook laten weten. (lacht) Maar ik blijf niet boos, hè Stefan. Anders zat ik hier niet.”

“Zondag was ik zeker nog chagrijnig. Ik werk hard en wil de groep echt nog helpen. Daarom ben ik ook zo streng voor mezelf. Een dag later was ik dan ook nog niet goedgezind, tot frustratie van Annelore, mijn vrouw. Het is niet dat ik dan agressief ben, hè, maar zij praat dan wel met mij hoor. Dan zeg ik gewoon niet veel. Beeld zonder klank, mja, zoiets. (lacht) Maandag was dat alweer voorbij en kijk ik weer gewoon vooruit.”

Geen degradatie op cv

“Het typeert misschien wel mijn persoonlijkheid. Ik blijf een winnaar”, erkent Bossut het scherpe randje van zijn persoonlijkheid. “Die kritiek van vorige week kan ik wel hebben, want iedereen maakt fouten. Zelfs Courtois, Mignolet en Allison gaan weleens in de fout. Het gaat me vooral om de gebruikte omschrijving. Anderzijds, als ik in de fout ga, ben ik de eerste om dat toe te geven. Ik heb het vooral moeilijk met hoe media dit soms verwoorden. Iemand als Geert De Vlieger zal dat anders omschrijven. Hij is ook rechtuit, maar verwoordt het anders.”

Ondertussen is de kans dat Zulte Waregem volgend seizoen nog in de Jupiler Pro League uitkomt niet bepaald groter geworden. “Een degradatie zou hard aankomen. Het is mijn zeventiende seizoen bij de club. Het zou voor mij persoonlijk een smet op mijn carrière zijn omwille van het collectieve verhaal. Niemand wil een degradatie op zijn cv. We geven de moed nog niet op zolang het mathematisch nog mogelijk is. En als we degraderen, spelen we volgend seizoen kampioen. Maar we gaan niet degraderen, zet dat er ook maar bij.” (lacht)