Minister van Werk Dermagne vraagt Delhaize-directie om andere pistes te onderzoeken: “Kiezen we voor maatschappij met arbeidswetten uit negentiende eeuw, inclusief kinderarbeid?”

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is bereid een sociaal bemiddelaar aan te stellen bij Delhaize, nadat de warenhuisketen eerder deze week bekendmaakte dat hij zijn winkels wil verzelfstandigen. Mocht het tot die franchisering komen, dan wil de minister dat het management met echte beloftes komt over werkzekerheid en over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Dinsdag kondigde de directie van Delhaize aan dat ze alle 128 winkels in eigen beheer, goed voor 9.000 werknemers, wil verzelfstandigen. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer toonden Anja Vanrobaeys (Vooruit), Gaby Colebunders (PVDA), Chanelle Bonaventure (PS) en Nahima Lanjri (CD&V) zich bezorgd over de gevolgen van dat nieuws. “Wie beweert dat de lonen zullen behouden blijven, liegt en bedriegt”, stelde Vanrobaeys. Lanjri riep de minister op een sociaal bemiddelaar aan te stellen, om zo duidelijkheid voor het personeel te scheppen.

Minister Dermagne ging in op die suggestie. “Ik roep het management van Delhaize op met de vakbonden echt andere opties te bekijken. Maar als de plannen worden bevestigd na die gesprekken, dan heb ik de directie gevraagd een echte belofte te doen over werkzekerheid en over de cao”, waarin de loon- en arbeidsvoorwaarden staan, aldus de PS-vicepremier. “En dat niet alleen na de transfer, maar ook nadien.”

“Ik was geschokt door de aankondiging. Ik zie veel cynisme”, benadrukte Dermagne. “Ik stel me de vraag waar we naartoe gaan. Kiezen we voor een maatschappij met arbeidswetten uit de negentiende eeuw, inclusief kinderarbeid? Kiezen we voor een neerwaartse spiraal waarin enkel de winst voor de werkgever telt? Werknemers zijn geen koopwaar.”

Dermagne, die ook minister van Economie is, beloofde ook waakzaam te zijn dat de verzelfstandiging niet leidt tot nieuwe prijsstijgingen in de winkelkar.

