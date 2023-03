Paul Pogba ontbreekt vanwege disciplinaire redenen in selectie Juventus voor Europa League-duel met Freiburg

Paul Pogba ontbreekt donderdag in de wedstrijdselectie van Juventus voor de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League tegen het Duitse Freiburg. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport moet de Franse international het duel om disciplinaire redenen vanaf de tribune volgen. Pogba zou zich woensdagavond te laat hebben gemeld in het trainingskamp van de ploeg.

Pogba maakte eind vorige maand in de Turijnse derby tegen Torino (4-2 zege) zijn rentree in de Italiaanse competitie, na bijna elf maanden blessureleed. De verwachting was dat hij ook tegen Freiburg speelminuten zou krijgen. Pogba keerde afgelopen zomer na zes jaar Manchester United terug bij Juventus.