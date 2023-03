Melkveehouder wordt directeur bij Rabobank

Het gaat om Alex Datema. Hij is al 35 jaar boer in de provincie Groningen. Samen met een compagnon runt hij een bedrijf met 120 koeien en 70 hectare grasland. Sinds 2016 is hij ook voorzitter van BoerenNatuur, een vereniging die zich inzet voor natuur en landschapsbeheer waarbij meer rekening gehouden wordt met boeren. Per 1 mei gaat hij bij Rabobank aan de slag in zijn nieuwe rol.

Door de stikstofproblematiek is de toekomst van boeren in Nederland een veelbesproken onderwerp. Komend weekend vindt er in Den Haag weer een boerenprotest plaats. Om de stikstofuitstoot te verminderen moet met name de landbouwsector volgens plannen van de Nederlandse regering de komende jaren flink op de schop. Maar veel boeren missen in die plannen toekomstperspectief voor zichzelf.

Rabobank kreeg afgelopen zomer nog de nodige kritiek vanwege zijn rol in de financiering van de landbouw. Sommige politieke partijen wilden dat de financiële instelling meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis. De bank stelde eerder ook met gemengde gevoelens terug te kijken op het door Nederland gevoerde landbouwbeleid van schaalvergroting, dat voor een groot deel door Rabobank is gefinancierd.