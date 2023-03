Hoofdredactie van NOS Sport treedt af na 20 jaar grensoverschrijdend gedrag op werkvloer

De hoofdredactie van de Sportredactie van de NOS treedt af nadat er al ruim twintig jaar grensoverschrijdend gedrag op de redactie is. Medewerkers zouden elkaar onder andere pesten, (seksueel) intimideren en discrimineren.

Nadat de misstanden bij talkshow De wereld draait door bekend raakten, riep de omroep medewerkers op om zelf ook ongewenst gedrag te melden. Vanuit de sportredactie kwamen daarop zoveel meldingen, dat de NOS een onderzoek begon. Twee externe vertrouwenspersonen gingen de meldingen inventariseren.

Op de redactievloer zou porno worden gekeken. Ook zou een eindredacteur een vrouwelijke collega hebben gestalkt en zou een commentator schreeuwend tekeergaan tegen collega’s. Volgens een vertrouwenspersoon is er zelfs een geval van seksueel overschrijdend gedrag. Het zou gaan om ongewenste opmerkingen.

Volgens medewerkers waarmee het Noord-Hollands Dagblad heeft gesproken, hebben vrouwen sowieso al een moeilijke positie. Medewerkers zouden negatief over hen praten en ze zouden niet welkom zijn op de sportredactie. Ook zou een vrouwelijke presentatrice in de jaren 90 zijn uitgekafferd, omdat zij de FA Cup verkeerd had uitgesproken. Dit verhaal geeft andere vrouwen geen veilig gevoel op de redactie.

Geen vertrouwen

Deze gevallen zouden al jarenlang gemeld zijn, ook bij de hoofdredactie. Er werd daar echter weinig mee gedaan. Medewerkers die met Leidsch Dagblad spraken, geven aan geen vertrouwen te hebben in het onderzoek. Dat zou niet ver genoeg gaan en ze betwijfelen ook of er consequenties voor de daders zijn.

De hoofdredactie denkt ruimte te maken voor ‘nieuw leiderschap’ door af te treden. Directeur van de NOS Gerard Timmer heeft zijn excuses voor het grensoverschrijdend gedrag aangeboden: “Deze ervaringen leren ons dat we het in de toekomst beter moeten doen.”