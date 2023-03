De plooien zijn stilaan gladgestreken tussen Liam Fraser en SK Deinze: “Geef in de komende weken het beste van mezelf”

Liam Fraser stond vorige zaterdag in Virton voor het eerst aan de aftrap bij SK Deinze onder coach Marc Grosjean. De Canadese international hoopt in de uitmatch van vrijdag bij FCV Dender opnieuw op een basisplaats. De 25-jarige middenvelder van Deinze was met de nationale ploeg van Canada aanwezig op het WK in Qatar. Hij kwam er geen enkele minuut in actie, maar zag zijn maats wel goed presteren tegen Kroatië, Marokko en de Rode Duivels.

Liam Fraser keerde begin december naar ons land terug, maar kon bij Deinze geen basisplaats veroveren. Fraser genoot zowel vorige zomer als tijdens de voorbije wintermercato veel interesse van zijn ex-coach Wim De Decker, werkzaam bij SK Beveren, maar bleef bij Deinze. “Ik zat na mijn terugkeer uit Qatar in een moeilijke situatie”, vertelt Fraser. “Ik had een conflict met het bestuur waarop ik niet dieper wil ingaan. Ik had geen problemen met de nieuwe coach, die me wel nog nooit had zien spelen. Er was tijdens de winterstop veel interesse voor mij van binnen- en buitenlandse clubs, maar de plooien met Deinze zijn intussen gladgestreken. Ik heb hier nog een contract tot het einde van volgend seizoen. Ik zal in de komende weken het beste van mezelf blijven geven. De coach was tevreden over mijn prestatie tegen Excelsior Virton.”

“De ontgoocheling over de gemiste deelname aan de Promotion play-offs is verteerd”, volgens de middenvelder. “We moeten vooruitkijken. We willen onze resterende acht wedstrijden winnen en de Relegation play-offs op onze naam schrijven. We wonnen enkele weken geleden in de reguliere competitie met 0-1 bij Dender. We kenden er een moeilijke avond omdat we te slap van start gingen en we Dender te gemakkelijk in de wedstrijd lieten komen.”

“Ik zit in de voorselectie van dertig spelers van de nationale ploeg. Canada speelt tussen 19 en 29 maart twee wedstrijden voor de Nations League in Noord- en Midden-Amerika tegen Curaçao en Honduras. Ik zag woensdag mijn landgenoot Alphonso Davies met Bayern München aan het werk tegen Paris Saint-Germain. Hij leverde opnieuw een sterke prestatie en bevestigde dat hij de beste linksachter van de wereld is”, besluit Fraser.

Toewerken naar volgend seizoen

Deinze staat in de rangschikking van de Relegation play-offs op de tweede plaats op twee punten van Lommel SK. Dylan De Belder en Gonzalo Almenara zijn er door blessures niet bij tegen Dender. Lennart Mertens mocht tegen Excelsior Virton invallen na een lange blessure en staat tegen Dender aan de aftrap. “In de Promotion play-offs zijn het allemaal wedstrijden op het scherp van de snee. Het voordeel van de Relegations play-offs is dat we in alle rust en sereniteit kunnen toewerken naar volgend seizoen, waarin we willen promoveren”, aldus de Deinze-coach Marc Grosjean. “We kunnen nu heel wat zaken uittesten en hebben zo qua voorbereiding op het seizoen 2023-2024 een voorsprong van enkele maanden.”