Republikeinen in Amerikaans Congres voeren offensief tegen transgender atleten op: “Weerzinwekkend”

Een wetsontwerp om transgender personen te weren uit de vrouwensport heeft donderdag een eerste kaap gerond in het Amerikaans Congres. Republikeinen voeren er naar eigen zeggen een offensief in de naam van gelijkheid in de sport.

“Ik vind het weerzinwekkend dat mensen die als man geboren zijn, steeds vaker meedoen aan vrouwensporten”, zei de Republikeinse afgevaardigde Virginia Foxx. “Dit ontneemt vrouwen gelijke kansen”, zei ze in een commissievergadering. De tekst die woensdagavond in de commissie werd aangenomen, maakt deel uit van een bredere strijd tegen transgenders in de Verenigde Staten: verschillende Republikeinse staten hebben onlangs wetten goedgekeurd die transitiezorg en -behandeling voor adolescenten verbieden.

De Democraten hebben dat standpunt fel bekritiseerd en gezegd dat het discriminerend en zeer kwetsend is om trans atleten de toegang tot sport te ontzeggen en zich met hun medische zorg te bemoeien. Het wetsvoorstel van de Republikeinen in het Congres “zou me afsnijden van mijn gemeenschap”, zei Rebekah Bruesehoff, een trans adolescent die hockey speelt. “Kinderen zoals ik moeten kunnen sporten met hun vrienden,” pleitte de 16-jarige tijdens een persconferentie voor het Congres.

Mark Pocan, een Democratisch Congreslid uit Wisconsin, beschuldigde de conservatieven ervan “het leven van transgender kinderen in gevaar te brengen voor politieke doeleinden”. Dat argument krijgt de steun van veel feministische verenigingen, maar ook van sportsterren, zoals voetbalster Megan Rapinoe.

De tekst heeft weinig kans van slagen: het Huis van Afgevaardigden wordt nu gecontroleerd door de Republikeinen, maar de Senaat is nog steeds in handen van de Democraten, die tegen de tekst zijn. De Amerikaanse president Joe Biden heeft al een standpunt ingenomen over de kwestie door op zijn eerste dag in functie een presidentieel besluit uit te vaardigen om “discriminatie op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid te voorkomen en te bestrijden”.