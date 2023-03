Duitse minister wil nieuwe gas- en mazoutketels volledig verbieden

Aanvankelijk was sprake van een verbod vanaf 2025 voor verwarmingssystemen die niet minstens 65 procent op hernieuwbare energie draaien. Habeck wil dat proces naar meer warmtepompen versnellen en belooft daarvoor ook subsidies, afhankelijk van het inkomen, zei hij donderdag. “Klimaatneutraliteit zal geen sociaal probleem worden”, klonk het.

Of de deadline vervroegd zal worden, hangt echter niet alleen af van een politiek akkoord binnen de regering. Habeck wil ook eerst weten of de industrie klaar is om massaal warmtepompen te leveren, al gaat hij uit van wel. Vanaf 2045 zou verwarmen op aardgas en mazout helemaal verboden zijn in Duitsland. Tegen dan wil het land immers volledig klimaatneutraal zijn.