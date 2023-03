Donald Trump verkoopt bloemlezing van correspondentie met beroemdheden: “Mooie, echt prachtige brieven”

Met de brievenbloemlezing ‘Letters to Trump’ voegt de Amerikaanse oud-president Donald Trump een nieuw item toe aan zijn merchandising-aanbod. Fans kunnen in de bloemlezing 150 brieven lezen van onder meer de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, oud-president Richard Nixon, en Hillary Clinton. De brieven worden elke keer begeleid door commentaar van de vastgoedmagnaat. Het boek zal 99 dollar kosten voor een gewone versie en 399 dollar voor een gesigneerd exemplaar.

De bloemlezing bevat volgens uitgever Winning Team “brieven van presidenten, royals, beroemdheden en bedrijfsleiders” uit de voorbije veertig jaar. Het gaat om “ongelooflijke en vaak persoonlijke” correspondentie. “Geen enkel boek biedt een betere blik op de geschiedenis dan ‘Letters to Trump’”, aldus Winning Team in een bericht van de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Over de correspondentie tussen de Amerikaanse oud-president en de Noord-Koreaanse leider ontstond in 2018 enige controverse. Tijdens een rally zei hij dat Kim hem “mooie, echt prachtige brieven” schreef. Onder meer die brieven nam Trump mee naar zijn buitenverblijf in Florida toen hij twee jaar geleden het Witte Huis moest verlaten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie liet een onderzoek opstarten naar de geheime documenten die Trump in bezit zou houden.

Veel van de post dateert nog van voor Trumps periode als Amerikaans president, toen hij vooral bekendheid genoot als tv-figuur en vastgoedmagnaat. Het boek is te koop vanaf 25 april. Eerder publiceerde Trump bij Winning Team ook al een fotoboek over zijn tijd als president, ‘Our Journey Together’.