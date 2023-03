Met de waarheid over Afghanistan hoopten de Republikeinen vooral Biden te treffen, maar dat was buiten de getuigen gerekend

Sergeant Tyler Vargas-Andrews barst bij zijn getuigenis in tranen uit. Hij werd zwaargewond bij de aanslag op de luchthaven van Kaboel. — © Getty Images via AFP

De terugtrekking uit Afghanistan is tot nu de donkerste periode uit het presidentschap van president Biden. Een commissie in het Huis van Afgevaardigden is gestart met hoorzittingen om de chaotische en dodelijke dagen te reconstrueren. De waarheid achterhalen én Biden treffen, dat is de bedoeling. Deze hoorzittingen vormen lang niet het enige onderzoek om de president onderuit te halen. Al zegden de getuigen niet helemaal wat de Republikeinen wilden horen.