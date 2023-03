Je kind leren zwemmen of laten sporten, naar de muziekschool sturen of inschrijven bij de jeugdbeweging? Het is vaak niet eenvoudig om nog een plaatsje te bemachtigen. Door een nijpend tekort aan begeleiders en door gebrekkige infrastructuur hanteren heel wat verenigingen wachtlijsten en ledenstops. Bij de Vlaamse voetbalclubs werkt 28 procent met een wachtlijst.