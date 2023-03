Theo Francken (N-VA) houdt protestactie tegen komst asielcentrum in natuurgebied: “Politie krijgt hier zelfs geen vergunning om te slippen”

Staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) bracht donderdagochtend groot nieuws: er komt een tijdelijk asielcentrum in Kampenhout. Niet zomaar ergens, maar bij de veelbesproken slipschool midden in een natuurgebied. Verschillende politici repten zich naar het Hellebos en het nieuws lokte heel wat reactie uit. “Onze politiezones kunnen dit niet meer aan”, zegt Kurt Ryon (Klaver N-VA). “Genoeg is genoeg.”

LEES OOK:Inwoners Kampenhout zitten met veel vragen bij komst asielcentrum: “Niet zomaar beslissen in gemeentehuis, maar eerst overleggen met ons”

Midden in het Hellebos in Kampenhout, een natuurgebied, is donderdagmiddag het lawaai van slippende auto’s te horen. Die overlast was eerder het onderwerp van discussie, met als laatste beslissing dat de gemeente de site als natuurgebied gaat herbestemmen. Maar daar gaat het rumoer bij de poort deze keer niet over. Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon en ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zijn druk in gesprek over een tijdelijk centrum voor vierhonderd asielzoekers.

“Ik hoorde het nieuws pas vanochtend op het politiecollege”, zegt Ryon. “Minstens een jaar lang vierhonderd asielzoekers erbij op het grondgebied van politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst), terwijl we al drie asielcentra hebben”, zucht hij. “Onze politiediensten kunnen dit echt niet meer aan. Ze dienen voor de problemen van de inwoners, niet om de centra te bewaken. Genoeg is genoeg.”

Huiswerk niet gedaan

In het persbericht van staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor staat nochtans in klare taal dat het tijdelijk asielcentrum er komt, mits een aantal technische en juridische voorwaarden. Theo Francken organiseerde meteen een protestactie aan de slipschool. “Het lijkt erop dat De Moor haar huiswerk niet goed gedaan heeft”, zegt Francken. “De politie krijgt hier zelfs geen vergunning om te slippen, laat staan dat hier een klein dorp kan verschijnen. Om niet te spreken van de overlast voor de natuur en de aanliggende gemeenten.”

Kleine letters

Burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts (Team Burgemeester) probeert de gemoederen te bedaren. “Het staat er misschien in kleine letters bij, maar die voorwaarden zijn heel belangrijk voor ons”, zegt hij. “Zo hebben we technische vragen gesteld over de watervoorziening en de riolering. Ook de juridische aspecten moeten nog worden uitgeklaard, zoals de stedenbouwkundige voorschriften en de omgevingsvergunning.”

Ook veiligheid is een belangrijk onderdeel voor Leaerts. “Zo heb ik gevraagd of ons politiekorps versterkt wordt”, zegt hij. “Dat zijn allemaal vooropgestelde voorwaarden voor het kernkabinet. Pas wanneer daaraan voldaan is, kan het tijdelijk asielcentrum er komen.”

Natuurgebied

Over de herbestemming van het natuurgebied is de burgemeester ook heel duidelijk. “De uiteindelijke doelstelling blijft om het terrein tot bos- en natuurgebied te herbestemmen”, zegt hij. “Dat is unaniem beslist op de gemeenteraad.” Het centrum is dus nog niet voor morgen. “Wordt vervolgd”, besluit de burgemeester.