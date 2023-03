Moeder van Youlia (19) overmand door tranen op assisenproces over kotmoorden: “Ze ging elke dag naar het graf van haar dochtertje”

In het hof van assisen hield ook beschuldigde Mohammad Musawi het niet droog toen hij hoorde hoe de moeder en beste vriendin van Youlia over het slachtoffer vertelden.

Het ging er donderdag bijwijlen heel emotioneel aan toe op het assisenproces over de dubbele kotmoord in Kortrijk toen de moeder en de beste vriendin van de vermoorde Youlia Soboleva (19) kwamen getuigen. “Youlia ging elke dag naar het graf van haar dochtertje”.

Sereen, moedig en pakkend. Het hof van assisen in Brugge beleefde donderdag emotionele momenten. O.D. was de beste vriendin van Youlia, die ze op school leerde kennen en haar soulmate was. “Youlia heeft me vlug opgevangen. Ze was zo lief, het zonnetje in huis”, zei O. “Heel humoristisch ook.” Ze had het ook uitgebreid over de relatie van haar vriendin met Nessar Jamshidi (18). “Er waren twee kanten aan die relatie: een goede en een slechte. Nessar kon lief zijn, maar er waren ook ruzies waarbij hij agressief kon zijn.”

Kotmoord in een notendop Op 1 oktober 2018 werden in studentenkot Vlaskot in Kortrijk de lichamen van twee jonge mensen gevonden: de 19-jarige studente Youlia, en haar ex-vriend Nessar (18). Het gerecht meent dat een vriend van het koppel de dubbele moord pleegde. Mohammad Musawi (24) staat voor het hof van assisen in Brugge. Hij ontkent de moorden te hebben gepleegd.

Dochtertje vroeg gestorven

Tijdens hun relatie werd Youlia in 2017 zwanger. “Youlia vertelde me dat Nessar het kind niet wou. Ze was nochtans de perfecte moeder. Het kindje, Alisa, werd te vroeg geboren en is nooit uit het ziekenhuis geweest. Het overleed twee maanden later in haar armen”, zei O. huilend. “Youlia ging toen door een donkere periode en ondernam een poging tot zelfdoding. Ze ging elke dag naar het graf van haar dochtertje, tot ze het een plaats kon geven. Veel steun aan Nessar had ze toen niet, en de relatie sprong af. “

De vriendin vertelde ook wat zij wist over de korte relatie die Youlia daarna aanknoopte met beschuldigde Mohammad Taqi Musawi. “Na de dood van haar kindje was ze op zoek naar liefde en Musawi kwam als eerste in beeld. Ik denk dat ze hem zag als een rebound, een vervanging voor Nessar, van wie zo nog heel veel hield. Ze zocht iemand als Nessar: avontuurlijk, spannend, een bad boy, maar ze vond Musawi saai. Ik weet dat hij haar na de breuk lastigviel met berichtjes. Hij wou haar terugwinnen”.

De serene getuigenis van O.D. maakte heel wat indruk. “Iedereen verdient een vriendin, een zuster zoals u” zei meester Dennis Van Overstraeten, de advocaat van de beschuldigde. (Lees verder onder de foto)

Slachtoffers Nessar Jamshidi (18) en Youlia Soboleva (19). — © rr

“Het is Youlia”

“Ik kon het niet geloven toen ze mij vertelden dat ze dood was.” Irina Soboleva, de mama van Youlia, kreeg het heel moeilijk toen ze vertelde over hoe ze de dood van haar dochter vernam. “Ik was op mijn werk toen ik een telefoontje van mijn dochter Anastasia kreeg. Mama, je moet direct naar huis komen. Dat kon ik niet, want ik moest als laatste aanwezige het alarm aanleggen. Ik vroeg haar nog: is er iemand dood? Het is Youlia.”

Irina had een album bij dat haar vermoorde dochter had samengesteld met foto’s van haar en Nessar. “Ik was toch wat bang toen ze met Nessar, een moslim, iets begon omdat ik wist dat zij hun vrouwen durven slaan”, zei Irina. “Maar Nessar was welkom. Hij was vriendelijk. Ik kan niets slechts over hem zeggen. We waren wel in shock toen ze vertelde dat ze zwanger was. Ik zei haar: als je het kindje wil houden, wat zo was, zullen wij allemaal je helpen. Wij waren erbij toen Alisa na twee maanden overleed. Youlia had het toen heel moeilijk en ze functioneerde niet zo goed in het gezin.”

Haar dochter beschrijft ze als een vrolijk, lief en creatief meisje. Die fatale dag had Youlia nog bij haar gezin aan een schoolopdracht gewerkt. “Ik zei haar dat ik het niet graag had dat ze in het donker nog op straat liep, maar toen ze vertrok, was dat de laatste keer dat ik mijn dochter zag.”

Schuldgevoel

Het was meester Ercan Tock, die de belangen van de moeder van Nessar Jamshidi verdedigt, die op het einde van de getuigenis van Youlia’s mama vroeg of ze het mogelijk achtte dat Nessar haar dochter had vermoord. “Dat acht ik helemaal niet mogelijk”, zei ze duidelijk.

Ook beschuldigde Mohammad Musawi nam het woord. “Als ik zoiets gedaan zou hebben, had ik vanaf de eerste dag de waarheid verteld en zou ik mij opgehangen hebben. Met zo’n schuldgevoel zou ik nooit kunnen leven.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.