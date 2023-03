Beerschot-doelman Bill Lathouwers kijkt uit naar de topper tegen ex-club Beveren: “We hebben de titelstrijd nog niet opgegeven”

Antwerpen

Twee wedstrijden gespeeld in de Promotion play-offs, twee clean sheets voor Bill Lathouwers. De 23-jarige Wilrijkenaar wordt in het jaar van zijn doorbraak alsmaar belangrijker voor Beerschot. Al beseft hij dat er nog progressiemarge is. “Uitvoetballen is normaal een van mijn grote kwaliteiten, maar de laatste weken liep dat wat stroef.”