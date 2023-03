Rel tussen Tom Van Grieken en prof van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ na incident op jobbeurs

Van Grieken klaagde op Twitter aan dat Dumolyn hem zou hebben bedreigd met de dood. Dat gebeurde op een jobbeurs van studentenvereniging Politeia van de faculteit politieke en sociale wetenschappen, waar ook het Vlaams Belang een infostand had. Van Grieken nam dinsdagavond deel aan een debat met politieke kopstukken van Politeia en kwam even langs.

Op de beurs stapte professor Jan Dumolyn op hem af. Dumolyn is historicus, gespecialiseerd in de middeleeuwen. In die hoedanigheid was hij adviseur voor het door Tom Waes gepresenteerde programma ‘Het Verhaal van Vlaanderen’, met name voor de veelbesproken aflevering over de Guldensporenslag. Dumolyn is in politiek opzicht de tegenpool van Tom Van Grieken. Hij stond in 2012 en 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de PVDA in Gent, hij is voorzitter van het Instituut voor Maatschappijkritische Actie, Vorming en Onderzoek en hij was redactielid van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift. Het verklaart mede waarom ‘Het verhaal van Vlaanderen’ zo de klemtoon legde op de klasseverschillen in de aanloop naar de Guldensporenslag. In plaats van de dappere Vlamingen tegenover de arrogante Fransen ging het over de uitgebuite ambachtslui tegenover de hogere burgerij.

Pistoolgebaar

Volgens een artikel in het Vlaams-nationalistische blad Pallieterke vroeg Dumolyn aan Van Grieken wat die zou doen met “een extreemlinkse prof zoals hij”, als het Vlaams Belang aan de macht zou komen in 2024. Na een kort debat zei Dumolyn dat hij niet bang is. “Mijn grootouders waren verzetsstrijders en die schoten fascisten zoals u gewoon dood”, zou hij volgens Van Grieken gezegd hebben. Volgens Van Grieken maakte hij daarbij ook een pistoolgebaar met de hand, waarna hij wegstapte. Van Grieken overweegt om een klacht in te dienen, “maar ik weet nog niet of ik zo’n links sujet wel zoveel aandacht wil gunnen”. Het incident is volgens hem tekenend voor de mentaliteit aan de UGent, “een extreemlinks, woke clubje dat blijkbaar geweld zelfs niet zou schuwen om haar multiculturele bubbel in stand te houden”.

De Vlaams Belang-voorzitter riep UGent-rector Rik Van de Walle op om professor Dumolyn tot de orde te roepen. “Dat zou hem sieren. Ik vertegenwoordig 800.000 kiezers. Ik ben een democratisch volksvertegenwoordiger van een democratische partij. Het is beneden alle peil om de voorzitter van de grootste partij in de peilingen met de dood te bedreigen. Het getuigt niet alleen van weinig smaak, er zijn ook grenzen aan de vrijheid van meningsuiting.”

”Het wokie slachtoffer”

Dumolyn zelf reageerde op Facebook op Van Griekens tweets. “Klopt niet echt. Ik zei ‘Mijn voorouders waren bij het verzet en die schoten fascisten gewoon dood’. Ik zei niet ‘zoals u’. Et alors?”. Die post haalde hij weer weg, aldus Van Grieken in een tweet gisteren: “Ondertussen heeft professor Jan Dumolyn zijn Facebookbericht verwijderd en hult rector Rik Van de Walle zich bewust in stilzwijgen. Moedige mensen.”

Daarop kwam vandaag dan weer een nijdige reactie van Jan Dumolyn op Facebook (volgt u nog?): “Meneerke de partijvoorzitter toch... Liegen, woorden verdraaien en uit de context trekken. Het wokie slachtoffer spelen, tuchtprocedures eisen, censuur aan academici willen opleggen... En dan uw trollenleger in uw twitterriool optrommelen, die échte bedreigingen uiten. Het is dat ik zelf geen bleiter ben of ik diende klacht in wegens laster en eerroof. In dit filmpje wordt het allemaal nog eens samengevat.” Het bewuste bijgevoegde filmpje is een compilatie van fragmenten met het klaaglijke vogeltje Calimero.

Ook Vlaams Belanger Sam Van Rooy deed zijn duit in het zakje op Twitter: “WTF? Stel u gewoon de ophef voor mocht Tom Van Grieken tegen Jan Dumolyn of een andere PVDA’er hebben gezegd: Mijn grootouders schoten communisten zoals u gewoon dood.’”

Maximale vrijheid

Ook de Gentse rector Rik Van de Walle gaf vervolgens zijn antwoord op sociale media. “‘Aan de UGent werkt het niet zoals u lijkt te denken, mijnheer Van Grieken”, twitterde hij. “Bij ons mag iedereen vrijuit denken en spreken. Binnen de marges van wat de wetgeving toelaat. Maximale vrijheid en respect voor de wetten, en niet de duim van de rector, zijn onze richtsnoeren.” Hij ziet dan ook geen reden om Dumolyn op het matje te roepen. “U zou dat mogen weten, want ook u mocht en mag vrijuit spreken aan de UGent,” vervolgt hij. “En wat uw rechten betreft: indien u meent dat die werden geschonden, dan kan u zich tot gerechtelijke instanties wenden zoals iedereen dat kan.”

Volgens het Pallieterke twitterde Rik Van De Walle ook nog: “Te allen tijde moet worden vermeden dat partijvoorzitters of politici tout court het voor het zeggen krijgen aan universiteiten. In het bijzonder zij die professoren op matjes willen roepen wanneer professoren iets zeggen dat hun niet bevalt, hebben aan universiteiten helemaal niets te zoeken.” Maar die tweet is zo gauw niet terug te vinden.