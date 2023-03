Colruyt verhoogt lonen bij OKay Compact

Terwijl Delhaize deze week aankondigde dat het zijn winkels in eigen beheer wil verzelfstandigen en dus onderbrengen bij een goedkoper paritair comité, doet Colruyt Group net het omgekeerde voor de stadswinkelketen OKay Compact. Dat schrijft De Tijd, en wordt bevestigd door woordvoerster Hanne Poppe. Colruyt houdt tegelijk een pleidooi voor een vereenvoudiging van de paritaire comités in de sector. “Momenteel zijn er maar liefst vijf”, klinkt het.

OKay Compact telt 14 winkels in ons land. Zij vallen nu nog onder het pc 201, maar weldra wijzigt dat in pc 202. Dat voorziet in hogere lonen en hogere premies voor vroeg, laat en weekendwerk. Bij Delhaize gebeurt net het omgekeerde: zo’n 128 eigen supermarkten zullen in de toekomst onder pc 201 vallen als ze worden verzelfstandigd.

De aankondiging van Colruyt Group is geen reactie op de plannen bij Delhaize, maar houdt verband met de groei van OKay Compact. Binnenkort opent al de vijftiende winkel van de keten en het is altijd de strategie van de groep geweest om een nieuwe retailformule klein te starten en eenmaal levensvatbaar, over te hevelen naar pc 202. “Zo was dat ook voor OKay twintig jaar geleden en voor Bio-Planet tien jaar geleden”, klinkt het.

Tegelijk roept Colruyt Group ook op om het kluwen aan paritaire comités in de retailsector te vereenvoudigen. “Momenteel bestaan er maar liefst vijf, bijvoorbeeld voor hypermarkten, voor non-food,...”, legt de woordvoerster uit. Volgens haar kan het eenvoudiger, “waardoor er geen oneerlijke concurrentie tussen retailers kan ontstaan, wat zowel de bedrijven als medewerkers ten goede zou komen.”

Bij Colruyt Group zijn alle winkels van Colruyt, OKay, Bio-Planet en CRU in eigen beheer, goed voor meer dan 440 winkels. Daarnaast worden de 215 Spar-winkels en 50-Alvo-winkels binnen de groep uitgebaat door zelfstandigen.