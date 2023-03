Wapenhandelaar gewond na overval in Kalmthout

In Kalmthout, in het noorden van de provincie Antwerpen, is donderdagavond een overval gepleegd op een wapenhandel. Dat bevestigt de lokale politie van de zone Grens. De daders bedreigden de uitbater, die ook lichtgewond raakte, en gingen er na een schermutseling vandoor, al dan niet met een buit. Intussen zijn twee verdachten gevat.