Kapitein Jody Vangheluwe wil met Club YLA bekerfinale halen: “Elk moment van verslapping kan tegen Genk fataal blijken”

Met de felbevochten 0-1-zege op bezoek bij Charleroi van afgelopen weekend sloot Club YLA de reguliere competitie met een positieve noot af op een gedeelde derde plaats. Vooraleer de focus volledig op Play-Off 1 gericht wordt, kruist blauwzwart zaterdag nog de degens met KRC Genk. Inzet is een plaats in de bekerfinale.

Club YLA nam in de verre en traditioneel lastige verplaatsing bij Sporting Charleroi dankzij een goal van de jonge spits Rania Boutebie de drie punten mee naar Brugge. Kapitein Jody Vangheluwe is vooral opgetogen met de nieuwe clean sheet. “Charleroi kwam enkele keren gevaarlijk opzetten, maar onze verdediging wankelde niet. Met onze aanwinsten Sejde Abrahamsson en Lara Schenk staan we defensief echt sterk, en dat moet de basis zijn voor de topmatchen die volgen. Onze collectieve kracht is een echt wapen geworden. Zo is het voor onze aanvalsters ook veel gemakkelijker voetballen.”

In de halve finale van de Beker van België neemt blauwzwart het zaterdag op eigen veld op tegen KRC Genk. Eind vorige maand eindigde de laatste onderlinge confrontatie nog op een frustrerend 2-2-gelijkspel. “Een match die we eigenlijk altijd moesten gewonnen hebben”, herinnert Jody Vangheluwe zich. “We zullen die wedstrijd zeker nog eens grondig analyseren, want na een sterke eerste helft lieten we de Limburgers weer terugkomen. Zaterdag zullen we de volledige negentig minuten op en top geconcentreerd moeten zijn om de bekerfinale te halen. Genk is een heel solide ploeg die met hun snelle spitsen loert op de tegenaanval. Elk moment van verslapping kan dus fataal zijn. Wij zijn in elk geval klaar om negentig minuten te knokken en ons te plaatsen voor de finale.”

Club YLA deelt na het einde van de reguliere competitie de derde plaats met Standard. “We willen in Play-Off 1 absoluut die derde plaats vasthouden”, klinkt kapitein Jody Vangheluwe vastberaden. “We hebben sinds half december geen match meer verloren en die lijn willen we zo lang mogelijk doortrekken. Aan de bekerfinale denken we nog niet. We moeten eerst nog voorbij Genk en daarna volgen in Play-Off 1 nog tien finales.”