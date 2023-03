Pierre-Yves Ngawa wil nog lang bij OH Leuven blijven: “Mijn project met de club loopt nog verder dan mijn contract”

We zagen Pierre-Yves Ngawa nog niet te vaak in actie komen voor OHL dit seizoen. Mis je dan geen matchritme? “Ja, maar je kan je als centrale verdediger wel uit de slag trekken op basis van ervaring.” — © Vel

Achttien minuten heeft hij dit seizoen nog maar gemaakt, ofwel gemiddeld 38 seconden per wedstrijd. Pierre-Yves Ngawa (31) komt er met andere woorden niet aan te pas bij OH Leuven, maar hij begrijpt waarom. “Ik moet eerlijk kunnen toegeven dat Ewoud Pletinckx en Federico Ricca een uitstekend seizoen spelen.”

Hij is al aan zijn zesde jaar bezig bij OH Leuven. En dus is er niemand die het DNA van de club zo in zich draagt als Pierre-Yves Ngawa. Dat is, in combinatie met zijn coachende kwaliteiten en professionele attitude, meteen ook de reden waarom hij vorige zomer nog voor drie jaar kon bijtekenen en er al ook al gesproken is over de nog langere termijn. “Het zou niet slim zijn om hem te laten gaan”, denkt ook Marc Brys. Nochtans heeft Ngawa momenteel wel een spelerscontract, terwijl hij amper aan voetballen toekomt.

Hoe ga je om met al dat bankzitten?

“Het is moeilijk, maar ik heb ook genoeg ervaring om eerlijk te kunnen toegeven dat Ewoud Pletinckx en Federico Ricca een uitstekend seizoen spelen.”

Stel dat je kans toch komt, dan zal je toch wedstrijdritme missen?

“Ja, maar anderzijds kan je je als centrale verdediger wel uit de slag trekken op basis van ervaring. En bovendien trainen wij superveel en krijg ik elke keer de load van de spelers die wel in actie kwamen. Tegenwoordig is dat makkelijk met al die data. We weten perfect dat ik 300 à 400 high-speed meters moet lopen om een wedstrijd te simuleren.”

Ligt er misschien een kans voor jou in Charleroi, nu Louis Patris geschorst is?

“Ik geloof erin. De coach weet dat ik altijd beschikbaar ben.”

Jullie missen liefst acht spelers. Wordt het op die manier moeilijk om in een zege te geloven op Charleroi?

“Dat vind ik niet. We trainen allemaal even hard en de kracht van OHL is volgens mij altijd geweest dat de kern hecht en homogeen is. Ik heb honderd procent vertrouwen in iedereen die zal spelen.”

Nog geen spijt dat je hebt bijgetekend tot 2025?

“Nee, mijn relatie met deze club is uitstekend en het project dat ik met OHL wil aangaan, loopt nog verder dan mijn contract. Ik ben hier voor de lange termijn.”

Stop jij in 2025 met voetballen? En indien niet, zie je jezelf dan nog elders spelen?

“Dat zullen we dan wel zien, maar momenteel denk ik niet dat ik zal stoppen. Ik voel me nog goed en vorig seizoen heb ik zelfs de meeste trainingen afgewerkt van de hele groep. Ik heb er maar eentje gemist door ziekte. Als het nog goed loopt, fysiek en mentaal, ga ik door. En bovendien: ik amuseer mij nog.”

Hoe zie je jouw toekomst bij OHL dan op lange termijn?

“Er zijn nog geen termijnen of concrete plannen, maar ik ga alvast mijn trainerscursus volgen. Ik heb daar heel goed over gesproken met Peter Willems, maar er is nog geen toekomstige functie afgesproken. Trainer, omkadering of speler, we zien nog wel.”

Tot slot nog dit: voel je een nieuw elan in de groep na de zege tegen Zulte Waregem?

“De zege heeft zeker deugd gedaan, want je kan er niet omheen dat we aan een slechte reeks bezig waren. Maar de week voordien tegen Antwerp zag ik ook al een ander OHL. We hebben voor die wedstrijd een meeting gehad waarin er dingen uitgesproken zijn en op zoek is gegaan naar oplossingen, en dat heeft deugd gedaan. Het doel is en blijft de play-offs halen. Het vertrouwen van in het begin van het seizoen waren we een beetje kwijt, maar we beginnen het terug te vinden.”