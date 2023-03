Jack van Gelder betrokken bij twee incidenten van grensoverschrijdend gedrag: “Was misschien misplaatste grap”

Er zijn minstens twee meldingen van grensoverschrijdend gedrag door de bekende sportpresentator Jack van Gelder gedaan bij de externe vertrouwenspersonen van de Nederlandse publieke omroep NOS. Dat heeft de presentator zelf bekendgemaakt, omdat het nieuws binnenkort ook in een artikel in de Volkskrant zou staan.

De eerste situatie gaat volgens Van Gelder over een incident waarbij een collega-presentatrice hem in 2011 of 2012 belde toen hij in bad zat. “Een opmerkelijk verhaal”, vertelde Van Gelder in een talkshow op de zender SBS6. “Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: ‘Als je bij me in bad komt zitten, prima’. Nou, dat is voor mij een grap. Alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, zo blijkt.”

LEES OOK. Hoofdredactie van NOS Sport treedt af na 20 jaar grensoverschrijdend gedrag op werkvloer

Van Gelder heeft de impact van die ‘grap’ naar eigen zeggen echter nooit beseft, en heeft later gewoon met die vrouw samengewerkt. “Het was misschien een misplaatste grap”, geeft hij toe. De presentator heeft via Twitter inmiddels ook zijn excuses aangeboden, en die werden volgens hem ook aanvaard. Van Gelder zegt dat de Volkskrant de bewuste presentatrice “met naam en toenaam” zal noemen, maar dat hij dat niet wil doen.

Bij het tweede incident zou Van Gelder tegen een vrouwelijke collega “hoer of andere bewoordingen” hebben gezegd. Dat gebeurde in 2012, na een hoogopgelopen discussie over wie er namens NOS Sport naar het EK voetbal in Polen en Oekraïne zou gaan. “We zeggen allemaal wel eens wat in een opwelling”, zei Van Gelder daarover.

De 72-jarige presentator vindt het vreemd dat de vertrouwenspersonen van de NOS hem nog niet hebben benaderd of de feiten zich ook echt zo hebben afgespeeld zoals ze worden voorgesteld. “Maar hoe ik het nu vertel, zo is het gegaan. En ik zal dat ook niet anders vertellen”, klinkt het.