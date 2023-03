Islamitische Staat eist zelfmoordaanslag op waarbij taliban-gouverneur om het leven kwam

Een strijder van IS wachtte de gouverneur bij zijn kantoor op en bracht zijn zelfmoordgordel ter ontploffing, aldus het IS-propagandakanaal Amaq.

Mohammad Dawood Muzammil is een van de hoogste functionarissen van de radicaalislamitische taliban die in dergelijke omstandigheden om het leven komt sinds de beweging in augustus 2021 opnieuw aan de macht kwam in Afghanistan.