Kamer erkent Holodomor als genocide

De Holodomor staat voor “uitroeiing door hongersnood” in Oekraïne, dat toen nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Hij bereikte zijn verschrikkelijkste fase in de winter van 1932-33, toen Stalin de plak zwaaide in Moskou. De ramp kostte het leven aan naar schatting tussen de 3,5 miljoen en de 7 miljoen slachtoffers, en is daarmee een van de grootste tragedies van de twintigste eeuw.

Aanleiding was de brutale collectivisatie van de landbouw, die kaderde in Stalins vijfjarenplan en waartegen de boeren in Oekraïne zich verzetten. Volgens de resolutie was de massale hongersnood een doelbewuste poging om de opstandige bevolking in deze regio’s de mond te snoeren en hen te laten gehoorzamen aan de centrale autoriteiten.

De Kamer heeft die Holodomor nu als genocide op de bevolking van Oekraïne erkend. Met andere woorden: hij werd gepleegd met als doel een groep mensen weg te vagen door bewust levensomstandigheden te creëren die tot hun fysieke vernietiging zouden leiden. Het Europees Parlement ging de Kamer al voor, net als meer dan 20 andere landen.