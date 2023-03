OVERZICHT CONFERENCE LEAGUE. West Ham laat zich niet verrassen in Cyprus, Nice kan maar één keer scoren in Moldavië

Anderlecht heeft in de heenwedstrijd van zijn achtste finale al een prima zaak gedaan in de Conference League door gelijk te spelen tegen Villarreal (1-1). Vanaf 21 uur ontdekken we of AA Gent tegen Istanbul Basaksehir zich ook een goede uitgangspositie kan verwerven. Maar ook andere clubs komen donderdag natuurlijk nog in actie in de Conference League: een overzicht.

Beginnen doen we met West Ham United, in de groepsfase nog een tegenstander van Anderlecht. De Londense club moest op verplaatsing naar Cyprus voor een treffen met AEK Larnaca. Dat bleek geen te zware opdracht voor West Ham: dankzij twee goals van Michail Antonio net voor de pauze won het met 0-2.

In Moldavië had Nice een vettere kluif aan Sheriff Tiraspol. De Fransen kwamen na een prima eerste helft verdiend op voorsprong via Amraoui (0-1), maar in de tweede helft kreeg Tiraspol een paar goede kansen op de gelijkmaker - waaronder een bal op de lat. De gelijkmaker kwam er echter niet meer, waardoor Sheriff voor een zware opdracht in Zuid-Frankrijk staat.

Afgelopen dinsdag zorgde het Nederlandse AZ Alkmaar al voor een stunt door met 1-2 te winnen op het veld van Lazio. Die match ging uitzonderlijk op dinsdag door om te vermijden dat zowel Lazio als stadsgenoot AS Roma (dat nog in de Europa League speelt, red.) een Europese thuismatch had moeten spelen op dezelfde dag.

Behalve AA Gent - Istanbul Basaksehir staan deze wedstrijden nog op het programma in de Conference League donderdagavond:

FC Basel - Slovan Bratislava

Fiorentina - Sivasspor

Lech Poznan - Djurgardens IF