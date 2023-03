Gemiddeld 3 uur en 5 minuten kijken we elke dag naar onze smartphone, zo blijkt uit de jongste Digimeter. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad zitten jongeren daar flink over. Doorgaan schatten zij hun schermtijd vrij goed in. Al is bij de meesten Tiktok een hongerig beest dat schermtijd vreet .