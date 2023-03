Wit-Rusland voert doodstraf in voor hoogverraad

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft een wet ondertekend die de doodstraf invoert voor overheidsambtenaren en militairen die hoogverraad plegen. Voorheen konden enkel moordenaars of terroristen er de doodstraf krijgen.

Wit-Rusland is het enige land in Europa waar de doodstraf nog bestaat: executies worden er uitgevoerd met een geweerschot in het achterhoofd. De uitbreiding van de doodstraf volgt op een incident waarbij een Russisch oorlogsvliegtuig werd vernietigd op een vliegveld nabij de Wit-Russische hoofdstad Minsk door de Wit-Russische oppositie. Volgens Loekasjenko werden de dader van die aanval – een Oekraïense man – en 20 van zijn vermeende medeplichtigen inmiddels opgepakt.