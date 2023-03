Fiscus wil belasting innen op rode kaarten: voor meer dan half miljoen euro aan boetes moet herbekeken worden

De fiscus wil van 21 profclubs weten wie de boetes betaalt wanneer een van hun voetballers een rode kaart krijgt. In de praktijk zijn dat vaak de clubs zelf. “Maar dan moet daar belasting op betaald worden”, oordeelt de fiscus. In totaal moet voor meer dan 500.000 euro aan boetes herbekeken worden.

De Algemene Administratie van de fiscaliteit voert een controle uit bij 21 voetbalclubs, over de belastingjaren 2019 en 2020. Daarbij heeft de fiscus vooral oog voor de boetes die opgelegd werden aan de clubs, én voor de boetes die de spelers kregen.

Bij de spelers gaat het in de praktijk vooral om de boetes die ze kregen na een rode kaart. “Als een speler een rechtstreekse rode kaart krijgt tijdens de wedstrijd, kan hij mogelijk opgeroepen worden voor het disciplinair comité”, legt Pierre Cornu van de voetbalbond uit. Dat comité kan de speler nog één of meer dagen schorsing opleggen.

Daar horen ook boetes bij: in de hoogste klasse is dat 1.000 euro boete per effectieve match schorsing, en 500 euro per geschorste match met uitstel. In 1B gaat het om 500 euro per effectieve dag schorsing, en 250 euro per geschorste match met uitstel.

Extra loon

Vaak worden die boetes betaald door de club zelf, zo blijkt uit een korte rondvraag, tenzij het gaat om een flagrante, doelbewuste overtreding. “Maar als de club die boete betaalt, gaat het eigenlijk om een voordeel van alle aard”, zegt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. “Dat is hetzelfde als een werkgever die een werknemer een extra loonvoordeel toekent.” Zoals een bedrijfswagen of een laptop. En op dergelijk extra loon moeten belastingen betaald worden.

In totaal wordt voor 513.859 euro aan boetes herbekeken. “We willen voorkomen dat er betalingen gebeuren die aan het oog van de fiscus ontsnappen.”

“De belasting die daarop betaald moet worden, wordt progressief berekend”, zegt Adyns. “Dat kan gaan van 20 procent tot 50 procent, afhankelijk van het inkomen van de werknemer.” Zowel de club als de speler is voor de fiscus in overtreding, maar het is bij de voetballer dat de belastingdienst straks gaat aankloppen.

“Geen verkeersboete”

Niet alle voetbalclubs zijn het eens met de stelling van de fiscus, zo blijkt uit de rondvraag. “Dit is niet hetzelfde als een verkeersboete”, zegt Luc Adriaensens, financieel directeur bij KAA Gent. De club kreeg vragen over de boetes van drie spelers. “Verkeersboetes betalen de spelers zelf. En het is onze politiek dat als een speler zich onterecht heeft gedragen, hij de boete zelf betaalt.”

Maar in andere gevallen betaalde de club. “Dit gaat om een sanctie die de speler heeft opgelopen bij het uitoefenen van zijn beroep. Die sanctie is niet opgelegd door een rechtbank, wel door een sportorgaan. Ons standpunt is dat het hier niet gaat om een voordeel van alle aard. Maar spelers die in de toekomst een boete oplopen, zullen die nu zelf moeten betalen. Gezien de houding van de fiscus.”