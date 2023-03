Minstens zes doden bij schietpartij in kerk van Jehova’s getuigen in Hamburg

Bij een schietpartij in een kerk in de Noord-Duitse havenstad Hamburg zijn donderdagavond zeker zes doden gevallen. Het motief van de dader is nog onduidelijk.

Rond 21 uur kwamen er tientallen noodoproepen binnen bij de hulpdiensten. De bellers meldden geweerschoten in de Deelbögestraat, ten zuiden van de luchthaven in Hamburg. De schietpartij zou in een koninkrijkszaal, een religieuze vergaderplaats voor Jehova’s getuigen, zijn gebeurd.

In eerste instantie was er sprake van een of meerdere daders die gevlucht waren, maar dat wordt intussen door de politie tegengesproken. “Er zijn geen aanwijzingen dat er nog voortvluchtige daders zijn”, klinkt het.

Agenten die als eersten ter plaatse kwamen, hoorden nog een schot toen ze het gebouw met getrokken wapens binnengingen. Volgens de Duitse krant Bild vonden ze een zevende dode man op de bovenverdieping, maar dat is nog niet officieel door de politie bevestigd. Het is ook niet duidelijk of de dader nog in leven is of dat hij gearresteerd werd.

Naast de zes doden zouden er ook 7 zwaargewonden en 17 lichtgewonden zijn gevallen. Twee slachtoffers zouden er erg aan toe zijn. “De doden hebben allemaal schotwonden”, meldt een woordvoerder van de politie, die ook nog meldde dat er geen duidelijkheid is over het motief van de dader.

Omwonenden moeten binnen blijven en de omgeving is afgezet door de politie, die massaal aanwezig is. Er wordt ook gevraagd om zo weinig mogelijk te telefoneren zodat de telefoonlijnen niet overbelast raken.

