“We leven op hoop: minstens één Belgische club zou een Europese kwartfinale moeten kunnen halen”

Opmerkelijk toch. Union, Anderlecht en AA Gent: alledrie hadden ze reden om deze Europese avond met voorbehoud tegemoet te zien. Het liep de jongste tijd niet echt vlot in de competitie en in de vorige Europese ronde hadden Anderlecht en AA Gent strafschoppen nodig om voorbij modale tegenstanders te geraken. Deze keer waren Anderlecht en AA Gent zelfs beter dan hoger gekwoteerde rivalen.

Na deze Europese avond toch weer het meeste lof voor Union dat pas in de slotminuten een 3-3 gelijkspel moest toestaan tegen de nummer drie uit de Bundesliga. Een spektakelploeg in Europa, iets anders kunnen we over de Brusselaars niet vertellen. We zijn nog altijd nauwelijks bekomen van de krachttoer met winst in de groepsfase en ze blijven stunten. Veel uitblinkers. Neem Loïc Lapoussin. Een uitstekende speler maar te wisselvallig. Tegen het Berlijnse Union weer op zijn best. En wat een spits is die Victor Boniface. Een voortdurende dreiging voor een defensie, zelfs als hij niet goed speelt. Nu scoorde hij nog twee keer. Op hem is het rekenen voor de terugwedstrijd.

© REUTERS

Anderlecht deed het vooral goed in de tweede helft tegen Villarreal, vorig seizoen nog halvefinalist in de Champions League. De non-match van zondag tegen AA Gent werd verwerkt en zo kan je concluderen dat paars-wit wel degelijk in een opwaartse lijn zit. Hier heb je als opvallend figuur die Anders Dreyer. Soms vraag je je af of hij nog wel op het veld staat want in de combinaties laat hij zich nauwelijks betrekken. Als de Deen op doel kan trappen, is hij echter een spektakelman. Het is niet zijn eerste knap en verlossend doelpunt. Laten we deze wintertransfer van ruim vier miljoen euro daar maar voorlopig op beoordelen.

© BELGA

AA Gent zwemt het best

AA Gent van zijn beurt zwom op een verzopen veld tegen de rijke Turken van Basaksehir het best. Spijtig van dat terrein want het ontnam de Buffalo’s als dominante ploeg enkele kansen. Hein Vanhaezebrouck zal hebben vastgesteld dat ook in Europa de VAR rare sprongen maakt. Zoals bij de 0-1 van Basaksehir waar de buitenspellijn geen uitsluitsel gaf.

De coach van de Buffalo’s staat wel van meer versteld. Niet zo lang geleden vond hij het nog nodig de Gentse jeugdwerking over de hekel te halen maar na Ibrahim Salah, die al zes miljoen euro opbracht, staat er met de 17-jarige Malick Fofana andermaal een jongen die zich nog altijd niet hoeft te scheren op de rand van de doorbraak. Met de helft van de opbrengst van Salah werd Gift Orban aangetrokken en de Nigeriaan blijft maar leveren. Eerst fronste Vanhaezebrouck de wenkbrauwen, nu danst hij mee als Orban scoort. Ook nu weer een goal.

Boniface, Dreyer, Fofana, Orban,... Elk seizoen verliezen onze clubs smaakmakers aan grotere competities maar ze worden ook telkens weer vervangen door nieuwe namen. Ze kunnen ons volgende week zelfs een Europese kwartfinale schenken.