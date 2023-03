Voor beursbolleboos Robbe Decostere later geen café of snookerhal: “Ik kan een ploeg maar ook een belegger iets bijbrengen”

In het voetbal kende Robbe Decostere al betere tijden, maar naast het veld heeft hij zijn zaakjes goed op orde. Vroeger begonnen voetballers een café, sportzaak of snookerzaal, maar Decostere richtte een gespecialiseerde website op en wil beleggers een beter inzicht geven in hun beleggingen.

Master in de handelswetenschappen. Ze lopen niet zo dik gezaaid in het voetbal, maar Robbe Decostere (24) slaagde er wel in om zijn universitaire studie te combineren met profvoetbal. De Playstation is hem niet vreemd, maar op afzondering durft hij ook wel eens in een boek of weer een nieuwe cursus duiken. En ook beleggen is zoiets waarvoor de rechtsachter al langer belangstelling heeft. Een buitenbeentje? “Toch niet”, gaf hij ons in augustus vorig jaar aan de vooravond van de thuismatch tegen Anderlecht al mee. Toen lichtte Decostere al een tipje van de sluier.

“Ik gedraag mij zeker niet anders en lach en dol mee met de gasten, maar wie mij advies vraagt over investeringen help ik graag.” En dat doet hij sinds kort nu ook officieel. Zijn website cashandcompound.be ging onlangs online en moet een gat in de markt opvullen. “Ik volg de beurs al langer en volgde ook opleidingen. De beurs is een dure plaats, waar je veel leergeld betaalt. Ik werd op een gegeven moment ook lid van een beleggingsclubje, maar ik miste daar de insteek van het analyseren van de bedrijven. Zelden wisten ze waarom ze een aandeel kochten en ze vonden het duur voor wat het was. Er volgde zelden een concreet antwoord en de basiskennis om het aandeel te analyseren ontbrak.”

Net dat wil Decostere gaan doen, geen beursadvies, maar beleggers opleiden en ondersteunen. “Mijn insteek is nu dat ik het bedrijf eerst wil analyseren en kennen en pas dan overga tot de aankoop. Achter elk aandeel zit een bedrijf, een management, een bedrijfsvoering , een concurrentiepositie. Ik wil mensen daar meer bewust van maken en bij mijn website ligt de focus eerst op de bedrijfsvoering en pas dan op het aandeel dat eraan gekoppeld is. Is de aandelenkoers de juiste voor wat het bedrijf te bieden heeft? Die vraag stellen wij keer op keer. Ik leg het proces uit hoe je een bedrijf analyseert om mee te nemen bij de aankoop van een aandeel. De intrinsieke waarde van een aandeel is niet altijd wat het vertegenwoordigt op de beurskoers zelf.”

Geen plaats bij Muslic

Decostere maakt zich sterk dat hij mensen op dat vlak iets kan bijbrengen. Ook in het voetbal blijft hij daarvan overtuigd, ook al is hij sinds begin oktober geen basisspeler meer. De promotie van Muslic was een zegen voor Cercle, maar minder voor Decostere, die nochtans een goede start van het seizoen kende.

“De nieuwe coach besliste al snel om met wingbacks en drie man centraal achterin te gaan spelen. Hij heeft mij toen uitgelegd dat hij mij niet direct op een van die posities zag en zo belandde ik op een gegeven moment zelfs in de tribune. Best hard en confronterend, maar ik ben blijven werken en het kan snel gaan in voetbal. Ik ben fit en als ze mij morgen nodig hebben, sta ik er.” Wat er na het seizoen zal gebeuren is nog onduidelijk.

“Cercle Brugge heeft nog een optie, maar ik hoorde nog niks en wacht af. Ik panikeer niet, want ik weet wat ik kan en wat ik een ploeg kan bijbrengen. Mijn makelaar kijkt uit en ik ben er zeker van dat er iets goeds op mijn pad zal komen.”