Joe Biden reist eind maart naar Canada

De Amerikaanse president Joe Biden reist eind deze maand naar Canada. Samen met zijn vrouw Jill, de First Lady, zal hij op 23 en 24 maart aanwezig zijn in de Canadese hoofdstad Ottawa, zo heeft het Witte Huis donderdag bekendgemaakt.

Het bezoek heeft als doel om het partnerschap tussen beide landen te versterken, zegt Karine Jean-Pierre, de woordvoerder van het Witte Huis.

Tijdens een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau zal ook de samenwerking op het vlak van defensie aan bod komen. Zo zou er worden gesproken over een modernisering van Norad, het gezamenlijke luchtverdedigingscommando. Norad coördineerde in februari nog de operatie waarbij ongeïdentificeerde vliegende objecten in het Canadese luchtruim werden neergehaald.

De gesprekken tussen Biden en Trudeau zullen naar verwachting ook gaan over de steun aan Oekraïne.

De Amerikaanse president zal tijdens zijn bezoek ook het Canadese parlement toespreken.