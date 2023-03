Oorlog heeft amper invloed op handel tussen België en Rusland

Het afgelopen jaar hebben Belgische bedrijven voor 3,6 miljard euro geëxporteerd naar Rusland. Omgekeerd kwam er voor meer dan 12,8 miljard euro binnen uit Rusland.

De waarde van de import vanuit Rusland kende een recordhoogte (+64,7 procent), wat te verklaren is door de gestegen gasprijs en door de sterke toename van de invoer van lng via Zeebrugge. Maar ook bij abstractie van de categorie olie en gas kreeg de import uit Rusland vorig jaar geen harde klappen. Er is dan in waarde wel een half miljard euro minder geïmporteerd dan in 2021, maar méér dan in coronajaar 2020 en evenveel als in 2019.

De totale export naar Rusland is in 2022 licht gedaald, maar de drie belangrijkste sectoren kenden een goed jaar. De export van biochemie, hoofdzakelijk medicijnen en vaccins, nam zelfs met 22 procent toe.

“De Europese sancties tegen Rusland hebben geen impact op de normale handel in goederen met België”, zegt professor economie Koen Schoors (UGent). “Niemand heeft gezegd dat we de Russische bevolking willen verpauperen.”