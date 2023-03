Middenvinger opsteken is een grondrecht, oordeelt Canadese rechtbank

Het opsteken van een middenvinger “maakt deel uit van de vrijheid van meningsuiting” en is dus een grondrecht. Dat heeft een rechter in de Canadese provincie Quebec geoordeeld.

De uitspraak van de rechter dateert van 24 februari. De leraar Neall Epstein, die beschuldigd werd van het lastigvallen en het bedreigen van zijn buur, wordt in een dertig pagina’s tellend vonnis in het gelijk gesteld.

“Het is geen misdaad om de middenvinger naar iemand op te steken”, zegt de rechter. “Iemand beledigen is geen misdaad. Het maakt deel uit van de vrijheid van meningsuiting” en is dus “een grondrecht dat alle Canadezen toebehoort”.

“Het is misschien niet heel beleefd, maar het is niet strafbaar”, aldus de rechter.