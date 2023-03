Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beveelt leger om versterkte militaire manoeuvres uit te voeren

Noord-Korea moet “de diverse simulatie-oefeningen van echte oorlogen op verschillende manieren en in verschillende situaties intensiveren”, aldus Kim.

Daarnaast gaf de Noord-Koreaanse leider de soldaten de opdracht zich voor te bereiden op “twee strategische missies: ten eerste het afschrikken van een oorlog en ten tweede het initiatief nemen van een oorlog”.

Zes raketten

Bij de raketoefening van vrijdag zijn zes raketten tegelijkertijd gelanceerd. De eenheden trainden voor “aanvalsmissies”, schreef KCNA, dat ook beelden vrijgaf van de oefening. De eenheid voerde “een krachtig salvo (van raketten) af op de beoogde wateren van de West-Koreaanse Zee”, klinkt het.

Een dag eerder maakte het Zuid-Koreaanse leger bekend dat het de lancering van een ballistische korteafstandsraket in zee voor zijn westkust had ontdekt. Die was afgevuurd vanuit de havenstad Nampo, ten zuiden van Pyongyang.

Spanningen

De militaire oefening komt op een moment dat Seoel en Washington zich voorbereiden op hun grootste gezamenlijke militaire oefening in vijf jaar. Die vindt maandag plaats.

Eerder deze week beschuldigde Noord-Korea de VS van het “opzettelijk” aanwakkeren van de spanningen. Kim Yo-jong, de hooggeplaatste zus van Kim Jong-un, waarschuwde dat als de VS een van de raketproeven van Pyongyang zouden onderscheppen, dit zou worden gezien als een “oorlogsverklaring”.