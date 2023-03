Nieuwe buur van koning Albert worden? Koop samen met Bart dit fabelachtige kasteeldomein

Op een dag vind je de job van je leven en dan ben je weg natuurlijk. Voor Antwerpenaar Bart Van Orshoven (52) zijn dat de Ardennen geworden, waar hij sinds eind vorig jaar beheerder is van het domein van Château Frandeux. “Ik ben op werkvlak nooit eerder zo gelukkig geweest in mijn leven”, zegt de man. Het kasteeldomein staat nu te koop en via een speciale crowdfunding zoekt hij mensen om samen de nieuwe buur van koning Albert te worden.