Drie keer code geel in België: KMI waarschuwt voor wind, regen en gladde wegen

Het KMI waarschuwt voor ijsplekken en gladde wegen in de nacht van vrijdag op zaterdag. In het noorden van de Ardennen wordt een sneeuwvlaag van enkele centimeters verwacht, aldus het KMI. Tot het zover is, geldt vrijdag overdag ook code geel voor regen en wind.

Vrijdagnamiddag kan de hoeveelheid aanhoudende neerslag oplopen tot 20 à 25 liter per vierkante meter in 24 uur tijd. Verder verwacht het KMI rukwinden van 70 tot 80 kilometer per uur, met aan zee krachtige wind uit het noorden. ‘s Nachts zwakt de wind geleidelijk af. In het westen wordt het deze namiddag droger, in het oosten is dat pas ‘s nachts. De laatste neerslag kan vallen als smeltende sneeuw, meldt het KMI.

Vrijdagavond en aan het begin van de nacht zijn er nog enkele sneeuwbuien mogelijk in de Ardennen. In de loop van de nacht wordt het opnieuw overwegend droog en klaart het in de meeste streken uit. We verwachten gladde wegen door de vorming van ijsplekken. Het wordt een zeer koude nacht met temperaturen die teruglopen naar waarden tussen 0 graden vlak aan zee en -6 graden in de Oostkantons. De noordwestenwind zwakt geleidelijk af in het binnenland. Aan zee blijft de wind matig waaien uit het noorden.

Zaterdag wordt het, na een zeer koude ochtend, zonnig met in de loop van de namiddag meer hoge wolkenvelden. Het blijft vrij koud overdag met temperaturen die niet hoger reiken dan 2 graden in de hoge Ardennen en 7 graden in Vlaanderen. De wind is zwak en veranderlijk.

Zondag zijn er eerst veel wolken met kans op wat neerslag, in het oosten valt mogelijk wat winterse neerslag. Later wordt het veelal droog vanaf het westen met opklaringen. Het wordt zachter bij maxima van 5 graden in de Ardennen tot 12 graden in het westen. De wind waait matig tot soms vrij krachtig en ruimt van het zuiden naar het westen tot zuidwesten.