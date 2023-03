Details gelekt over sprookjeshuwelijk tussen Thibaut Courtois en Israëlische vriendin: “De bruiloft wordt gespreid over twee dagen”

Wie een glimp wil opvangen van Thibaut Courtois in zijn trouwkostuum, die moet eind juni naar Zuid-Frankrijk. Het Israëlische blad PPlus pakt deze week uit met enkele details over het huwelijk van de Rode Duivel met zijn vriendin Mishel Gerzig.

Begin juni kondigde het koppel hun verloving aan op Instagram. De post van Gerzig kreeg maar liefst 1 miljoen likes. Het duo vormt sinds de lente van 2021 een koppel, al bevestigden ze pas in augustus van dat jaar hun relatie op sociale media. Sindsdien steken ze hun liefde niet onder stoelen of banken. Op 30 mei kwamen ze nog samen naar het huwelijk van broer Gaëtan in Alden Biesen, om zich niet veel later dus zelf te verloven.

“Het huwelijk van model Michelle Gerzig en Real Madrid-doelman Thibaut Courtois vindt eind juni plaats op een bijzondere locatie in het zuiden van Frankrijk. Onder de 300 gasten vind je de namen van voetballegendes als Luka Modric en Karim Benzema”, klinkt het bij PPlus, dat de exacte datum zegt te kennen maar niet te willen lossen om de “paparazzi” niet wakker te maken.

“Voor het betreffende evenement zijn ongeveer 300 gasten uitgenodigd, waaronder familieleden en vrienden van het paar, uit Israël en het buitenland. Onder de internationale namen die er straks bij zullen zijn, vind je voetballegendes als Luka Modric, Karim Benzema, Eden Hazard en Marco Asensio van de kant van de bruidegom. Aan de kant van de bruid zal een prominente Israëlische aanwezigheid zijn met namen als Omar Nodelman, Alma Kahn en Katya Levin.”

Volgens PPlus wordt het een burgerlijke ceremonie die elementen van beide religies combineert - het jodendom en het christendom. “De bruiloft wordt gespreid over twee dagen, met een openingsevenement op de eerste dag en de ceremonie zelf op de volgende dag in de avond”, klinkt het. Gerzig zal ook een aantal jurken verwisselen van ontwerpster Mai Mashiach.”