Geen Belgische zege in Europa, maar wel weer goed nieuws voor coëfficiënt: volgende week kan dit zelfs ons beste Europese seizoen ooit worden

Niet één van de vier Belgische teams in Europa kon winnen afgelopen week, maar toch heeft ons land een goede zaak gedaan op de coëfficiëntenranking. Anderlecht, Union en AA Gent verzamelden met hun drie gelijke spelen immers opnieuw 0.600 punten voor ons land. Daardoor verzamelden we dit seizoen al 12.000 punten - het meeste van alle landen buiten de grote vijf - en kunnen we volgende week ons coëfficiëntenrecord verbreken.

De roemloze uitschakeling van Club Brugge op het veld van Benfica leverde (uiteraard) geen punten op voor de Belgische coëfficiënt, maar Anderlecht, Union en AA Gent graaiden wel allemaal 0.200 punten mee voor hun gelijkspel. Met onze 12.000 punten in het huidige seizoen zijn we het best presterende voetballand van dit seizoen buiten de traditionele top vijf van Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk.

Portugal staat momenteel zevende in de ranking van 2022/2023 dankzij de 5-1-zege van Benfica tegen Club Brugge in de Champions League en het 2-2-gelijkspel van Sporting tegen Arsenal in de Europa League. (Porto komt volgende week pas in actie in de Champions League). Nederland draait ook weer een goed seizoen dankzij AZ Alkmaar, dat dinsdag al met 1-2 won van Lazio Roma in de Conference League, en Feyenoord, dat met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Shakhtar Donetsk in de Europa League.

Onze Noorderburen deden ook een prima zaak doordat AZ Lazio Roma verraste. — © ISOPIX

Turkije, dat ook één van zijn beste Europese seizoenen ooit beleeft, kende geen te beste avond. Fenerbahçe verloor met 2-0 van Sevilla in de Europa League, Sivasspor verloor met 1-0 van Fiorentina in de Conference League. Enkel Basaksehir kon zo punten scoren door hun 1-1-gelijkspel bij AA Gent in de Conference League.

Dat is in dit stadium van de competitie niet zo heel vreemd, en meteen ook de reden waarom drie keer niet verliezen (en dus punten pakken) niet slecht gedaan is van onze teams. Van de twintig Europese achtste finales die deze week gespeeld werden, was de winnaar immers maar drie keer een club die niet uit een top vijf-land kwam. Twee van die drie zag u hierboven al (Benfica en AZ), de derde is het Poolse Lech Poznan, dat het Zweedse Djurgårdens klopte.

Europese kwartfinale Union zou ons land record bezorgen

Voor ons land staat er volgende week donderdag heel wat op het spel: door de draws van Anderlecht, Union en AA Gent houden zij alle drie nog uitzicht op een prestigieuze Europese kwartfinale. Dat betekent dat we volgende week zomaar eventjes ons coëfficiëntenrecord zouden kunnen breken. Dan is dit op papier ons beste Europese seizoen ooit sinds de introductie van de coëfficiënt in 1979. Op dit moment is dat nog seizoen 2016/2017, waar we 12.500 punten verzamelden.

© BELGA

Een zege (0.400 punten) en een gelijkspel (0.200 punten) zouden volgende week moeten volstaan om de meeste punten ooit mee te graaien van het Europese toneel. Als die ene zege van Union komt, volstaat dat zelfs. Voor de Brusselaars zou een thuisoverwinning tegen Union Berlin immers betekenen dat zij zich plaatsen voor de kwartfinale van de Europa League, en daarvoor kent de Europese voetbalbond UEFA een bijkomende bonus van 0.200 coëfficiëntpunten toe.

Op de vijfjaarlijkse coëfficiëntenranking, die de Europese voetbalbond UEFA gebruikt om zijn Europese tickets toe te kennen, staan we inmiddels zeer stevig achtste. Alle punten die we op dit moment verzamelen, zijn bonus omdat onze eerste achtervolgers Schotland, Oostenrijk en Servië al hun Europese deelnemers al uitgeschakeld zagen en zo geen punten meer kunnen pakken. Op het einde van vorig seizoen was ons land nog uit de top tien gevallen, waardoor België volgend seizoen geen rechtstreekse deelnemer in de Champions League meer heeft. Door de sterke prestaties in het huidige seizoen zijn we er nu al zeker van dat we dat voorrecht in 2024 terugkrijgen.

Top tien coëfficiëntenranking 2018-2023:

1. Engeland 105.141

2. Spanje 90.141

3. Duitsland 81.356

4. Italië 75.497

5. Frankrijk 60.664

6. Nederland 57.900

7. Portugal 55.382

8. België 40.000

9. Schotland 36.400

10. Oostenrijk 34.000

Top tien coëfficiëntenranking 2022/2023:

1. Engeland 18.571

2. Duitsland 16.000

3. Italië 15.928

4. Spanje 13.714

5. Frankrijk 12.083

6. België 12.000

7. Portugal 11.666

8. Nederland 11.500

9. Turkije 11.400

10. Polen 6.750